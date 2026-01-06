SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRASCA, José Humberto q.e.p.d., 17-9-34 - 5-1-2026. - Su esposa, hijos y nietos despiden a su querido esposo, padre y abuelo y ruegan una oración en su memoria.

✝ FRASCA, José Humberto, q.e.p.d. - Su familia despedirá sus restos el hoy, de 10 a 12 hs,. en Av. San Martin 4699, CABA, Cochería Santa Ana.

✝ FRASCA, José Humberto, q.e.p.d. - El personal de Laboratorios Frasca SRL acompaña a su familia en el dolor y ruega una oración a la memoria de su cofundador.

✝ FRASCA, José Humberto, q.e.p.d. - El personal de Tetrafarm SA acompañan a su familia en este duro momento, elevando una oración en su memoria.

