FRASER DE ALVAREZ, Gladys

FRASER de ALVAREZ, Gladys, q.e.p.d. - Marisa Escasany acompaña a Ana Lía y a toda su familia con muchísimo cariño.

FRASER de ALVAREZ, Gladys, q.e.p.d. - José Malbran, Teodelina Alvear y sus hijas Teodelina, Elisa y Adela Detry despedimos a Gladys con mucho amor y acompañamos a Ana Lía y Fernando e hijos y nietos y a todos los Alvarez con el inmenso cariño de toda la vida.

FRASER de ALVAREZ, Gladys, q.e.p.d., 28-8-2025. - Susana Maguire y Carlos Biocca (as.) acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

