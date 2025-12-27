SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FRATE, Juan Carlos, q.e.p.d. - Los compañeros de la camada 1967 del colegio La Salle participamos el fallecimiento de nuestro querido compañero y acompañamos a su familia en este triste momento.

FRATE, Juan Carlos, q.e.p.d. - Desde el Club V. A. Gure Echea despedimos con pesar a nuestro socio, miembro de la comisión directiva y amigo, y expresamos nuestras condolencias a su familia.

