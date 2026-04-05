SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FREGA, Graciela, q.e.p.d., falleció el 3-4-2026. - Herman Nasurdi; sus hijos Moira, Valeria, Diego, Pablo, Eduardo y Patricia Kelly te despedimos con la certeza de que tu recuerdo seguirá vivo en nuestros corazones. Nunca olvidaremos los momentos compartidos. Descansa en paz, Grace.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa