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FREGA, Graciela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FREGA, Graciela, q.e.p.d., falleció el 3-4-2026. - Herman Nasurdi; sus hijos Moira, Valeria, Diego, Pablo, Eduardo y Patricia Kelly te despedimos con la certeza de que tu recuerdo seguirá vivo en nuestros corazones. Nunca olvidaremos los momentos compartidos. Descansa en paz, Grace.
Aviso publicado en la edición impresa
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