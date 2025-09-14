FREIRE, Raúl
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FREIRE, Raúl, q.e.p.d. - Su mujer, Wee Cortés Vela; sus hijos, Paz y Marcelo Oliva, Chino y Pilar Schoo; sus nietos Martina y Mateo Oliva y Servando, Ramón, Teodelina y Justina Freire, despedimos a Raúl con muchísimo amor y rogamos una oración en su memoria.
† FREIRE, Raúl. - Sus cuñados María José Cortes Vela y Juano Catalan, sus hijos Rosario y Andrés, Juan Bautista y Chelu, Luz y Dominick (as.), Pedro, Clara, Santi y Fran Catalan despiden a Raúl con todo cariño, rogando por su alma.
† FREIRE, Raúl. - Carlos y Martín Solanet participan su fallecimiento y piden oraciones por su alma.
† FREIRE, Raúl, q.e.p.d., falleció el 11-9-2025. - Liliana S. de Decotto; sus hijos Eva y Mario, Lucio, Leandro y sus nietos despiden a Raulito con mucha tristeza. Acompañamos a Wee, Paz, Chino y familia con todo nuestro cariño.
