SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FREIRE, Raúl, q.e.p.d., falleció el 11-9-2025. - Su primo Domingo E. Decotto; sus hijos Rosendo y M. Inés, Mercedes y Victoria y sus nietos despiden con tristeza al querido Raulito y acompañan a Wee, Paz, Chino y familias, elevando oración en su memoria.

† FREIRE, Raúl. - Adelita Christine y Guille y sus familias despiden al querido Raulito con los mejores recuerdos de marchas y recitados. Abrazamos a Wee, Paz y el Chino con mucho amor.

Aviso publicado en la edición impresa