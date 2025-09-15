1
FREIRE, Raúl
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FREIRE, Raúl, q.e.p.d., falleció el 11-9-2025. - Su primo Domingo E. Decotto; sus hijos Rosendo y M. Inés, Mercedes y Victoria y sus nietos despiden con tristeza al querido Raulito y acompañan a Wee, Paz, Chino y familias, elevando oración en su memoria.
† FREIRE, Raúl. - Adelita Christine y Guille y sus familias despiden al querido Raulito con los mejores recuerdos de marchas y recitados. Abrazamos a Wee, Paz y el Chino con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Video: el youtuber Mr.Beast desafió a Mike Tyson y terminó en el piso tras un gancho al estómago
- 3
“Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
- 4
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas