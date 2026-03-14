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FREIXAS, Ana María,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FREIXAS de JAROSLAVSKY, Ana María, q.e.p.d. - Mónica y Lily Freixas, Gustavo y Mané Freixas junto a sus hijos y nietos despiden a su querida prima, recordándola y agradeciendo a Dios por su amistad, acompañando a sus hijos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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