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FREIXAS, Ana María,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FREIXAS de JAROSLAVSKY, Ana María, q.e.p.d. - Mónica y Lily Freixas, Gustavo y Mané Freixas junto a sus hijos y nietos despiden a su querida prima, recordándola y agradeciendo a Dios por su amistad, acompañando a sus hijos en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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