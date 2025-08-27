1
FREIXAS, Pedro J.
LA NACION
† FREIXAS, Pedro J., q.e.p.d. - Su hermana Josefina, su cuñado Miguel de Oromí Escalada, sus sobrinos Agus, Miguel (h.), Fini, Paz y sus familias despiden a su querido Pepe con inmenso cariño y acompañan afectuosamente a Valeria, Lula, Toto y Sofía, rogando una oración en su memoria.
LA NACION
