SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FREIXAS, Pedro Julio, q.e.p.d. - Sus primos María, Dolores, Gloria, Mariana, Marcos, Santiago y Ángeles Freixas, despiden a Pepe y acompañan con cariño a Valeria e hijos, Josefina, Nieves y a toda su familia.

