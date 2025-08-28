1
FREIXAS, Pedro Julio
† FREIXAS, Pedro Julio, q.e.p.d. - Sus primos María, Dolores, Gloria, Mariana, Marcos, Santiago y Ángeles Freixas, despiden a Pepe y acompañan con cariño a Valeria e hijos, Josefina, Nieves y a toda su familia.
