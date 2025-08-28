SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FREIXAS, Pedro, q.e.p.d. - Lucilay Padilla de Hardoy y sus hijos Cecilia y Andrés Araoz, Santiago y Maca Vaquer, Florencia y Charly Boero, Ignacio y Mariana, Pablo y Alejandro, sus nietos y bisnietos, despiden con gran amor a su sobrino Pepe.

