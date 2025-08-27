LA NACION

FREIXAS, Pedro (Pepe)

FREIXAS, Pedro (Pepe), q.e.p.d. - Catalina Estrugamou despide con mucha tristeza a Pepe, acompañando con enorme cariño a toda su familia.

FREIXAS, Pedro (Pepe). - Federico Braun y María Freixas acompañan a Josefina, Nieves y a toda su familia con mucho cariño en este triste momento.

FREIXAS, Pedro (Pepe), q.e.p.d., falleció el 23-8-2025. - Sus hermanos Nieves y Alejandro Fargosi junto con sus hijos Sofía y Alejandro, Clara y Luis y Florencia y sus nietos Ignacio, Catalina, Francisca, Bautista, Tomás, Lucas y Benjamín despiden a Pepe con muchísima tristeza y acompañan a Valeria y los chicos con todo cariño en este inmenso dolor.

FREIXAS, Pedro (Pepe), q.e.p.d., falleció el 23-8-2025. - Su mujer Valeria Corbetta y sus hijos Sofía y Juan, María Luisa y Francisco lo despiden con mucha tristeza, recordando siempre su alegría y celebrando la vida.

Aviso publicado en la edición impresa

