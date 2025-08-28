LA NACION

FREIXAS, Pedro (Pepe)

FREIXAS, Pedro (Pepe), q.e.p.d. - Inés y Guillermo Miranda despedimos a Pepe con mucha tristeza y acompañamos a toda la familia con enorme cariño.

FREIXAS, Pedro (Pepe), q.e.p.d. - Sus primos: Sarita, Teresa, M. Sara y Clara Marco, acompañan a Josefina, Nieves y Valeria en este gran dolor.

