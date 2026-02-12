1
FREYVOGEL, Alphonse
✝ FREYVOGEL, Alphonse, 10-2-2026. - Adriana García Robin de Freyvogel, Paul y Mechi Munton y sus hijos Matthew, Nicole y Axel, Mireille Freyvogel y familia, y Virginia Espinosa, despiden a Alphonse con mucho amor y cariño y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, desde las 10.30, en el Parque Memorial, Pilar.
✝ FREYVOGEL, Alphonse, q.e.p.d. - Tus sobrinos Garcia Robin participan con dolor tu fallecimiento.
