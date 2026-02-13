SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FREYVOGEL, Alphonse. - La Cámara de Comercio Suizo Argentina lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Alphonse Freyvogel, quien se desempeñó como presidente de la institución durante el período 1983–1986. La cámara recordará siempre su valiosa contribución y su permanente vocación de servicio, y acompaña a su familia en este momento y eleva una oración en su memoria.

✝ FREYVOGEL, Alphonse, q.e.p.d. - Inmensamente agradecidos por tantos años de amistad y generosidad recibidos de Alphonse, hoy lo despedimos muy entristecidos y abrazamos a Adriana con mucho cariño. Nilda y Jorge.

✝ FREYVOGEL, Alphonse, q.e.p.d. - Ángela y Fernando Petrella despiden con afecto al gran esgrimista suizo y elevan una oración en su memoria.

