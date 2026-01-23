LA NACION

FRIDMAN, Salomón

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRIDMAN, Salomón. - Sus cuñados Samuel y Claudia Okragly, sus sobrinos y sus sobrinas nietas participan con tristeza su fallecimiento.

FRIDMAN, Salomón, Z.L. - Con mucha tristeza despedimos a nuestro querido consuegro Salomón, persona de bien sobreviviente del Holocausto. Acompañamos con cariño a su querida familia, su esposa Edda, sus hijos Nacho y Laura, Lily y Oscar, sus nietos Cande, Anto, Nicole, Alan. Estamos con ustedes con todo nuestro cariño, Itin y Carlos, Ariel y Gisela, Mica, Tati, Milton.

Avisos fúnebres

