SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ FRIDMAN, Salomón. - Sus cuñados Samuel y Claudia Okragly, sus sobrinos y sus sobrinas nietas participan con tristeza su fallecimiento.

✡ FRIDMAN, Salomón, Z.L. - Con mucha tristeza despedimos a nuestro querido consuegro Salomón, persona de bien sobreviviente del Holocausto. Acompañamos con cariño a su querida familia, su esposa Edda, sus hijos Nacho y Laura, Lily y Oscar, sus nietos Cande, Anto, Nicole, Alan. Estamos con ustedes con todo nuestro cariño, Itin y Carlos, Ariel y Gisela, Mica, Tati, Milton.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa