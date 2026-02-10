1
FRIGERIO, Pedro Rodolfo,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRIGERIO, Pedro Rodolfo, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Tu esposa Teresa, tus hijos Cecilia y Patricio, Teresita, Diego y Viviana, Leticia, Paz y Cristian y tus nietos Juan Pedro, Santiago, Rocío, Daniela, Mateo, Melina, Bruno, Gian Luca, Isabella y Emma te despiden con profundo amor y ruegan una oración en tu memoria.
✝ FRIGERIO, Pedro Rodolfo, q.e.p.d. - La familia Boselli y sus cuñados Graciela, Amalia, Mario, Eduardo, Alfredo, Isolina, Rodolfo, Silvia, Jorge, Marta, Pablo y Andrea despiden al querido Rolo con todo cariño y acompañan a Teresa, hijos y nietos en este doloroso momento.
