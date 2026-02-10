LA NACION

FRIGERIO, Pedro Rodolfo,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRIGERIO, Pedro Rodolfo, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Tu esposa Teresa, tus hijos Cecilia y Patricio, Teresita, Diego y Viviana, Leticia, Paz y Cristian y tus nietos Juan Pedro, Santiago, Rocío, Daniela, Mateo, Melina, Bruno, Gian Luca, Isabella y Emma te despiden con profundo amor y ruegan una oración en tu memoria.

FRIGERIO, Pedro Rodolfo, q.e.p.d. - La familia Boselli y sus cuñados Graciela, Amalia, Mario, Eduardo, Alfredo, Isolina, Rodolfo, Silvia, Jorge, Marta, Pablo y Andrea despiden al querido Rolo con todo cariño y acompañan a Teresa, hijos y nietos en este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Horario, cortes y lo que hay que saber de la marcha de la CGT
    1

    Cuándo es la marcha de la CGT: horario, cortes y lo que hay que saber

  2. Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región
    2

    Empezó a operar un nuevo medio de transporte pionero en la región

  3. La naranja y la mandarina se quedaron afuera del documento, pero apuestan a una negociación pendiente
    3

    Acuerdo con Estados Unidos: la naranja y la mandarina se quedaron afuera del documento, pero apuestan a una negociación pendiente

  4. Revelan las causas de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi Pobre Angelito
    4

    Revelan las causas de muerte de Catherine O’Hara, actriz de Mi Pobre Angelito