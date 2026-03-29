SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRONTERA, Carlos Guillermo. - Ricardo Jürgens despide al eximio historiador y distinguido magistrado y acompaña a su familia con sus oraciones en este momento de dolor.

✝ FRONTERA, Carlos Guillermo. - Alberto Gelly Cantilo despide con cariño a su gran amigo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa