FRONTERA CLARA, Silvia Julia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRONTERA CLARA de LUQUE, Silvia Julia q.e.p.d., falleció el 27-1-2026. - Quienes compartimos la alegría de trabajar en Expo-Sevilla 92 con nuestra querida Verónica Luque Frontera, la abrazamos en este triste momento, y acompañamos a su familia con una oración por el eterno descanso de Silvia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa