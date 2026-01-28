1
FRONTERA CLARA, Silvia Julia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRONTERA CLARA de LUQUE, Silvia Julia q.e.p.d., falleció el 27-1-2026. - Quienes compartimos la alegría de trabajar en Expo-Sevilla 92 con nuestra querida Verónica Luque Frontera, la abrazamos en este triste momento, y acompañamos a su familia con una oración por el eterno descanso de Silvia.
