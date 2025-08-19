LA NACION

FRUMENTO, Norma Beatriz

FRUMENTO, Norma Beatriz, 19-11-43; 16-8-2025. - Su esposo Jorge Rafael D’orsi; sus hijos Paula, Gastón y Bruno; sus yernos Pablo Zardini, Daniela Rambelli y Susana Davila, y sus nietos Lucas y Sofía Zardini, Ámbar y Valentino D’orsi participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a elevar una oración a su querida memoria. Sus restos serán velados en Casa Escalada, Av. La Plata 912, CABA, el martes 19 de agosto de 8 a 12 hs.

