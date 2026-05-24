SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FUDIN, Liliana (Lili), 23-5-2026. - Tu hijo Martín, tu nuera Maia, tus nietos Camilo y Lucía, tus consuegros Juanita y Edi, Damian, Diego, Mariana, Laila y Anick, Sofia, León, Luca y Pina te despedimos con profundo amor. Te extrañaremos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa