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FUDIN, Liliana

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FUDIN, Liliana (Lili), 23-5-2026. - Tu hijo Martín, tu nuera Maia, tus nietos Camilo y Lucía, tus consuegros Juanita y Edi, Damian, Diego, Mariana, Laila y Anick, Sofia, León, Luca y Pina te despedimos con profundo amor. Te extrañaremos.

Avisos fúnebres
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