FUNES, Francisco

FUNES, Francisco. - Sus compañeros de la camada 84 del Colegio San Juan El Precursor recordamos a Panchi por su sonrisa y simpleza, acompañamos a su familia y rezamos por su eterno descanso.

FUNES, Francisco. - Lía S. Clèment de Cornejo acompaña a tu mujer, hijos y a María Elena, Germán y familia con todo cariño, pidiendo oraciones en tu memoria.

FUNES, Francisco. - Roxana y Alejandro Saubidet Bilbao y sus hijos Paula y Gonzalo, César y Tomás acompañan a sus consuegros y familia con cariño y oraciones.

FUNES, Francisco, q.e.p.d. - El San Isidro Club participa el fallecimiento de Panchi, ex jugador y entrenador de la M 13, acompañando a su hijo Santi, a sus amigos y a toda la familia en este triste momento.

