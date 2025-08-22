SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FURLONG, Giselle L. de. - Graziella D. Furlong y sus hijos María y Tomás Llambí, Eduardo y Paula Sierra, Juan y Fernanda García, Florencia y Juan Pablo Gramajo, Tomás y Paula Rizzolo, Carolina, Clara y Cecilia, nietos y bisnietos, la recordarán siempre con mucho cariño.

† FURLONG, Giselle de. - Fernando Marín y familia acompañan a la familia Furlong con mucha pena y ruegan una oración en memoria de Giselle.

† FURLONG, Giselle de, q.e.p.d. - Tu sonrisa, tu gran generosidad quedan para siempre. Acompañamos en el dolor a sus hijos Denise, Cristian, Gaston y nietos. Sandra Quelch y Ricky Fernandez.

