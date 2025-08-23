LA NACION

FURLONG, Giselle Lutteral De (Nani)

FURLONG, Giselle Lutteral de (Nani), q.e.p.d. - Despedimos a la querida Nani, recordando su bondad y alegría, acompañamos a los Erausquin con mucho cariño. Myette Ferreccio, Mariano, Marianito, Loli, Celedonio y Aitor Paz.

