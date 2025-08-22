1
FURLONG, Giselle Lutteral De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FURLONG, Giselle Lutteral de. - Carlos Fernández Berisso e Inés Erausquin e hijos acompañan a Denise y Matías con mucho cariño.
† FURLONG, Giselle Lutteral de. - Luis Cevasco participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
FURLONG, Giselle Lutteral de. - Félix Ramírez Saravia la despide con todo cariño y acompaña a su querida familia.
† FURLONG, Giselle Lutteral de, q.e.p.d. - Eduardo G. Stambuk y María Erausquin de Stambuk, sus hijos Iván y Mercedes Luna, Eduardo, María y Alejandro Butler y sus nietos despiden a la querida Giselle y acompañan a Denise y Matías, Christián, Gastón y a los Erausquin Furlong con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 4
Flamingo, el misil de 3000 kilómetros de alcance con el que Ucrania planea atacar objetivos dentro del territorio ruso