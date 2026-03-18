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GADEA, Marcelo Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GADEA, Marcelo Alberto, capitán de Ultramar, q.e.p.d., falleció el 16 de marzo de 2026. - El Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan el fallecimiento de su digno socio, acompañan a su familia en el dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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