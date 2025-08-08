SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GAGLIARDI, Arcángela Susana, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - Sus hijas María Lourdes, Claudia Mónica, María Cecilia y Andrea Bettina; sus yernos Arturo y Martín; sus nietos y bisnietos la despiden con amor y participan su fallecimiento pidiendo oraciones en su memoria.

