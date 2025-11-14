SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d. - Teresa, Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan con gran pesar su fallecimiento, acompañan con afecto a Leila, sus hijos Guido, Lucía, Pedro y Luis María y amigos en este momento de tristeza y ruegan una oración por su eterno descanso.

GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d. - El comité ejecutivo, el equipo de vicepresidentes y los colaboradores de Pan American Energy lamentan con pesar su fallecimiento y acompañan a Leila y su familia en este doloroso momento.

GAGLIARDI, Luis María. - Alex, Mariana, Juan Martín y Patricio Bulgheroni participan con pesar el fallecimiento de Luis María Gagliardi y acompañan a Leila y familia en este momento. Elevan una oración en su memoria.

† GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d., falleció el 13-11-2025. - Sus cuidadoras Rosita, Amalia, Irene y Vanesa lo despiden con mucho cariño.

† GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d. - Bridas participa su fallecimiento y saluda a su esposa Leila e hijos en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

† GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d. - Balko Arg. S.A. participa su fallecimiento y saluda a su esposa Leila e hijos en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria.

† GAGLIARDI, Luis María. - Sus primos José Luis, Guillermo, Elvio, María Eugenia y Ricardo participan con dolor su fallecimiento.

† GAGLIARDI, Luis Maria. - Planicenter SRL participa con pesar su fallecimiento, acompaña a su familia en este triste momento y reza una oración en su memoria.

† GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d., falleció el 13-11-2025. - Brisa Servicios y Gestión SA participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a su mujer Leila Cura y a sus hijos: Guido, Lucía, Pedro y Supi.

† GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d., falleció el 13-11-2025. - Su mujer Leila Cura y sus hijos Guido, Lucía, Pedro y Supi participan con mucha tristeza su fallecimiento.

