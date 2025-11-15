GAGLIARDI, Luis María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d., falleció en la paz del Señor el 13-11-2025. - José Ramiro Reyes, Georgina y sus hijos Paula, Ramiro y Rafael Reyes participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis María. Acompañan en este momento a su querida amiga Leila y a toda su familia. Piden una oración por su alma.
† GAGLIARDI, Luis María, q.e.p.d. - Viviana Zamudio y Víctor Bo acompañan a su querida amiga Leila y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
† GAGLIARDI, Luis María, Dr., q.e.p.d., falleció el 13-11-2025. - Los doctores Fernando Alfaro, Enrique Dorado, Alejandro Grinberg, Hernán Lago, Fabián y Gustavo De Feo recuerdan con cariño a quien fuera su maestro en el Instituto Alfredo Lanari.
