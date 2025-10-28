SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GAIBROIS de BERISSO, María Elvira, q.e.p.d., 26-10-2025. - Tu hermano Luis Mauricio y tu cuñada María Lidia, tus sobrinos Gustavo Luis y Cecilia, y sus familias te despedimos con enorme dolor y tristeza, y muchísimo cariño. Recordaremos siempre tu bonhomía y calidez humana. En estos momentos tan difíciles, abrazamos a su esposo Carlos Alberto, a sus hijos Virginia María, Santiago Carlos y Carolina Elvira, y a sus nietos, elevando oraciones por su eterno descanso.

