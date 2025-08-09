1
GALANTE, Jorge Eduardo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GALANTE, Jorge Eduardo, q.e.p.d., falleció el 8-8-2025. - El directorio de Ayres de Pilar y sus compañeros de trabajo participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Examen de residencias médicas: una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir
- 3
En fotos: de la emoción de Verónica Varano y la pancita de Eva Bargiela a la incomodidad de Roberto García Moritán
- 4
Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca