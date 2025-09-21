SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GALARRAGA, Luis María, falleció el 15-9-2025. - Tu mujer Victoria Kinch; tus hijos Juan Cruz y Sandra, Sebastián y Natalia, Agustina y Franco, Gonzalo; tus nietos Alejo, Valentina, Juan Benigno, Felipe y Emma, tu suegra Malala Bustamante, hermanos y hermanas, cuñados y cuñadas, sobrinos y sobrinas y demás familiares, participamos tu partida al cielo y rogamos oraciones en tu nombre. Lo vamos a extrañar muchísimo.

Aviso publicado en la edición impresa