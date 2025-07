SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GALATTO, Lorenzo Manuel, q.e.p.d., falleció el 16-7-2025. - Gordo querido, te despedimos con inmenso amor: tus hermanos Gabriela y Miguel Avramovic (as.); tus sobrinos Miguel B. y Manuela Trivigno (as.); Ivanna, Sofía y Thierry Dusautoir (as.); y tus sobrinos nietos Canela, Álvaro, Isabella, Gino y Boris. Te llevamos en el alma, hoy y siempre.

