GALEASSO, María Cristina
GALEASSO, María Cristina. - El consorcio de propietarios de Montevideo 1462, participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
