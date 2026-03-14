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GALEOTA, Severino

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALEOTA, Severino q.e.p.d. - El directorio y equipo de Trust Cargo International S.A. despedimos con mucho pesar a un colaborador enorme, íntegro, que nos ha dejado un invalorable legado. Nuestras más sinceras condolencias a su esposa Carmen, sus hijos Cecilia y Agustín y demás deudos.

Avisos fúnebres
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