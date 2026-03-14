SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GALEOTA, Severino q.e.p.d. - El directorio y equipo de Trust Cargo International S.A. despedimos con mucho pesar a un colaborador enorme, íntegro, que nos ha dejado un invalorable legado. Nuestras más sinceras condolencias a su esposa Carmen, sus hijos Cecilia y Agustín y demás deudos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa