GALLO, Antonio Roberto, q.e.p.d. - María Lilia y Agustina Díaz Cordero participan su fallecimiento y acompañan a Marcelo y Flia. con afecto y oraciones.

GALLO, Antonio Roberto, q.e.p.d. - Abrazo afectuosamente a Marcelo y su familia en este difícil momento. Adrián Pérez Lance.

GALLO, Antonio Roberto. - La lista bordó de la A.M.F.J.N. comunica con profundo pesar el fallecimiento del señor padre de su expresidente, Dr. Marcelo Gallo Tagle, y eleva una oración en su memoria.

