† GALLO DEL CASTILLO, Silvia Talarico Pinto de, q.e.p.d., falleció el 17-8-2025. - Volvió a la casa del Padre, con los auxilios de la santa religión católica, rodeada por el afecto de su familia y amigos. La despiden, con mucho amor, sus hijas Martina y Felicitas Gallo del Castillo, su nieto Oliverio Berlanga y su cónyuge Rodolfo. Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

