LA NACION

GALLO DEL CASTILLO, Silvia Talarico Pinto De

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALLO DEL CASTILLO, Silvia Talarico Pinto de, q.e.p.d., falleció el 17-8-2025. - Volvió a la casa del Padre, con los auxilios de la santa religión católica, rodeada por el afecto de su familia y amigos. La despiden, con mucho amor, sus hijas Martina y Felicitas Gallo del Castillo, su nieto Oliverio Berlanga y su cónyuge Rodolfo. Rogamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en agosto 2025

  2. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    2

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  3. Un juez falló en favor de que Cristina no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
    3

    Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

  4. Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año
    4

    Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

Cargando banners ...