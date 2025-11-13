SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GALLUCCIO, Alfredo Daniel (Gordo), q.e.p.d. - Ia Valiante y Fernando Rojas Panelo te despiden con mucho cariño y ruegan una oración en tu memoria.

† GALLUCCIO, Alfredo Daniel (Gordo), q.e.p.d. - Tus hijos Freddy y Luchi, Paula y Joaco y Jota, tus nietos Félix, Paz y Lorenzo te despiden con todo su amor. Te vamos a extrañar muchísimo. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11.30, en Parque Memorial.

