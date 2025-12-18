SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALOTTI, Edgardo Víctor, q.e.p.d. - El personal del Consulado General de la República Argentina en Atlanta despide con profundo dolor y cariño a Edgardo y acompaña a Griselda, familia y amigos en este difícil momento.

