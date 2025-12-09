LA NACION

GALPERIN, Abel

GALPERIN, Abel, Z.L. - El rector, los miembros del consejo de dirección, el cuerpo de profesores y toda la comunidad de la Universidad Torcuato Di Tella participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a Karina, Ernesto y familia en este doloroso momento.

GALPERIN, Abel, Z.L. - Gracias por todo el amor y por habernos cuidado tanto. Siempre en nuestro corazón. Tu esposa Mirta; tu hermana Norma; tus hijos Gustavo y Karina; tu nuera Valeria; tu yerno Ernesto; y tus nietos Javi, Camu, Sebi y Tomi.

