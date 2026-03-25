SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GAMONDÉS, María de las Mercedes, falleció el 23-3-2026. - Tus hermanos Jorge y Ricardo; cuñadas Elena y Bettina; sobrinos Cecilia, Santiago y Agustín; Martín, Esteban, Federico y Geraldine; sobrinos políticos y sobrinos nietos te despedimos con cariño y agradecemos una oración por su descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa