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GAMONDÉS, María de las Mercedes
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GAMONDÉS, María de las Mercedes, falleció el 23-3-2026. - Tus hermanos Jorge y Ricardo; cuñadas Elena y Bettina; sobrinos Cecilia, Santiago y Agustín; Martín, Esteban, Federico y Geraldine; sobrinos políticos y sobrinos nietos te despedimos con cariño y agradecemos una oración por su descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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