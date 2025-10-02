1
GARAT DE ETCHEGOIN, Sara María
† GARAT de ETCHEGOIN, Sara María. - Gonzalo Ballester y señora saludan a la familia y los acompañan con cariño y oraciones.
† GARAT de ETCHEGOIN, Sara María, q.e.p.d. - Con mucho dolor despedimos a Sara María, rogando una oración en su memoria. Acompañamos a sus hijos Juan Bernardo, Mercedes y Mariana, con mucho cariño. Julián Elena Guiroy y Rubén Oscar Mayorga e hijos..
