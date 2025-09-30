LA NACION

GARAVAGLIA, Guillermo E.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARAVAGLIA, Guillermo E. - Tu mujer Silvia, tus hijos Nacho, Floppy y Maru y tus hijos políticos Charlie y Agus, te despedimos con mucho dolor, pero con paz. ¡Gracias por todo el amor que nos diste, te vamos a extrañar muchísimo!.

GARAVAGLIA, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - Sus amigos Tato Pérez Ponsa y Pablo Gorostiaga y Flias. lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Silvia y a los chicos en este gran dolor.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    2

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

  3. Soda Stereo Ecos: cómo será el show que marcará el “reencuentro” del trío
    3

    Soda Stereo Ecos: cómo será el show que marcará el “reencuentro” del trío

  4. ¿A cuánto cotiza el dólar blue y el oficial este lunes 29 de septiembre?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este lunes 29 de septiembre

Cargando banners ...