SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARAVAGLIA, Guillermo E. - Tu mujer Silvia, tus hijos Nacho, Floppy y Maru y tus hijos políticos Charlie y Agus, te despedimos con mucho dolor, pero con paz. ¡Gracias por todo el amor que nos diste, te vamos a extrañar muchísimo!.

GARAVAGLIA, Guillermo, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. - Sus amigos Tato Pérez Ponsa y Pablo Gorostiaga y Flias. lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Silvia y a los chicos en este gran dolor.

