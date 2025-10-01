SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARAVAGLIA, Guillermo Enrique, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. Tus amigos del grupo de los 8 esquiadores, te recordaremos siempre con mucho afecto. Acompañamos en este triste momento a Silvia, Floppy, Maru y Nacho.

† GARAVAGLIA, Guillermo Enrique, q.e.p.d., falleció el 29-9-2025. Toti querido, tus amigos de Comuna 14, Madeleine, Maguie, Tito y Mono, te despedimos con mucha tristeza y agradecemos al cielo por tantos años de linda y profunda amistad.

