GARBESI, Carlos

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARBESI, Carlos, q.e.p.d. - Gracias por habernos acompañado siempre. Los amigos de golf que lamentamos su partida, pedimos una oración para su familia.

GARBESI, Carlos, q.e.p.d. - Clarita, Guillermo Monte Garbesi, hijos, nietos y familiares despiden con todo cariño a su adorado primo Carlos.

GARBESI, Carlos. - Compañeros Lasallanos, camada 46 ruegan oraciones por su eterno descanso y acompañan a su familia, en especial a su hija Teresa.

GARBESI, Carlos, q.e.p.d. - Con amor despedimos a nuestro querido padre y abuelo, agradeciendo a Dios por su vida y su ejemplo. Sus hijos Teresa, Andrea, Richie y Nancy y sus nietos Lucas y Majo, Elena y Fede, Fran y Pili, Martu y Santi, Ale y Caro, Sofi y Diego, Carli, Mateo y Vicky piden una oración por su memoria.

