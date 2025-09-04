SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARCÍA BERRO, Elena, q.e.p.d. - Con profundo dolor, las familias Fernández y García Haymes participamos el fallecimiento de la querida Elena; rogamos una oración por su memoria. La despedimos con gratitud y mucho amor, hoy, a las 12.30, en el Parque Memorial.

† GARCIA BERRO, Elena, q.e.p.d., falleció el 2-9-2025. - Sus sobrinos Carmen María de la Vega Vda. de Montero y Mariano Benjamín de la Vega y sus sobrinas nietas Rocío, Camila y Josefina, la despedimos con muchísimo amor y rogamos una oración en su memoria. Siempre fuiste inmensamente generosa con tu vida. Gracias a Clarita, Oscar y los chicos que te cuidaron con tanto amor. ¡Hasta que nos volvamos a ver Peti querida!.

