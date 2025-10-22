LA NACION

GARCÍA COTO, José María (Pepe)

GARCÍA COTO, José María (Pepe). - Su discípulo y amigo entrañable Luis Fredes lo despide con cariño, recordando sus enseñanzas profesionales y de vida, los gratos momentos compartidos y su bondadosa amistad. Ruega por el eterno descanso de Pepe y abraza a Norma, Daniela, nietos y demás familiares.

GARCIA COTO, José María (Pepe), q.e.p.d., falleció el 20-10-2025. - El Instituto Superior de Otorrinolaringología y el Centro de Implantes Cocleares Prof. Dr. Vicente G. Diamante participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida Norma Pallares, a quien abrazan con amor. Acompañamos a su familia en este triste momento, rogando por su eterno descanso.

