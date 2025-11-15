SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel (Manolo). - Es inevitable asociar tu partida al reencuentro con tantos que te han adorado. Tus amorosos padres. Tu prima Nuni, mamá y más. Como no pensar en los que te despedimos hoy. El gran y único amor de tu vida, tu adorada Elena y la gran familia que juntos crearon. Los acompaño con cariño junto con mis recuerdos de niña a cada uno de ustedes. Marie France Marque de Ballester.

† GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel (Manolo), q.e.p.d. - Su mujer Elena Díaz Marcó del Pont; sus hijos M. Marta, Daniel y Graciela Ruiz, Felipe y Ana del Campo Wilson, Alejandro y M. Elsa Samuel, M. Inés y Mario Giussani; sus nietos Tomás y Bárbara, Máximo, Gonzalo y Mercedes, Francisco y Candelaria, Marcos y Justina, Agustín y Agustina, Santiago y Jesslin, Victoria y Landon, Catalina y Fran, Juan Cruz y Paula, Margarita, Nicolás, M. Inés y Pilar; y sus bisnietos Juan Ignacio, Vicente, Paz, Pedro, Haven, Azul, Felicitas, Sage, Knox, Hadley, Mora y Amalia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA. Tel. 4812-8040.

