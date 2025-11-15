SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARCÍA DEL RIO, Julio Manuel. - Tus primas M. Delia, Marina y M. Inés Vilela te despiden con profundo dolor.

† GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel, q.e.p.d. - Guillermo Bourdieu y Mercedes Lalor despiden a Manolo con gran cariño y ruegan oraciones por su alma. Saludan a toda su queridísima familia de la que Willy se siente uno más.

† GARCÍA DEL RIO, Julio Manuel, q.e.p.d., 14-11-2025. - Sus hermanos Hernán y Mariana García del Rio, sus hijos Diego y Jose, Cristián y Sol, Nicolás y Matilde, y nietos lo despiden con profundo amor y abrazan con inmenso cariño a Elena, María Marta, Daniel, Felipe, Alejandro, María Inés, nietos y bisnietos.

