GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel. - Félix Gaviña Naón y Cecile y sus hijos Felix, Tomás, Nicolás, Agustín y familias despiden a Manolo con todo cariño y acompañan a Elena, Felipe, Daniel, M. Marta, Tata y Micky. Se fue una gran persona.
† GARCÍA DEL RIO, Julio Manuel, q.e.p.d. - Alejandro Canevaro (a.) despide a Manolo y acompaña en este momento de dolor a toda la familia, amigos de toda una vida, con el cariño de siempre.
† GARCÍA DEL RÍO, Julio Manuel, q.e.p.d. - Tus primos Julio Vilela, Daniel y Mónica Vilela, junto con sus hijos y nietos despiden a Manolo con profundo dolor.
