GARCÍA DEL RÍO, Manuel
GARCÍA DEL RÍO, Manuel. - Flavia Casucci y sus hijos María, Marcos y Julieta despiden con tristeza al gran Manolo y acompañan a Elena, Micky, Marío, Frankie, Tin y Minnie con mucho cariño.
