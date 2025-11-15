SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA DEL RÍO, Manuel. - Flavia Casucci y sus hijos María, Marcos y Julieta despiden con tristeza al gran Manolo y acompañan a Elena, Micky, Marío, Frankie, Tin y Minnie con mucho cariño.

